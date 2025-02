Nową piosenką "Za dużo słów" Mateusz Ciawłowski coraz bardziej zbliża się do przełomowego momentu w swojej karierze, czyli wydania debiutanckiej solowej płyty. Do tej pory największą popularność zdobyły żartobliwe piosenki złożone z tekstów mamy (ponad 6,7 mln odsłon) i babci (2,4 mln). Najpopularniejszym teledyskiem jest z kolei utwór "Do ciebie" (ponad 516 tys.).