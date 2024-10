21 stycznia 1983 r. oczom i uszom słuchaczy z całego świata ukazał się album "Sweet Dreams (Are Made of This)", który na zawsze zapisał się w historii popkultury. Eurythmics byli już wtedy po kilku burzliwych latach swojej kariery. Brytyjski duet Annie Lennox i Dave Stewart najpierw występowali w zespole punkowym The Catch, a następnie przeszli do The Tourists i zupełnie innego gatunku - popu nowej fali.

Jako The Tourists odnieśli sukces, jednak nie tak pokaźny, na jaki liczyli. Jeden z ich coverów - "I Only Want To Be With You" - znalazł się nawet na liście Billboard Hot 100. Mimo to grupa rozpadła się w 1980 r., podczas trasy koncertowej po Australii. W tym samym czasie rozpadł się także związek Lennox i Stewarta. Duet zobowiązany był jednak nadal wspólnie tworzyć, ponieważ na scenie łączyła ich niespotykana chemia. W ten sposób narodziło się Eurythmics.

W 1981 r. ukazał się ich debiutancki album "In The Garden", lecz nie został on szczególnie doceniony. "Wyszliśmy z The Tourists poobijani i posiniaczeni" - mówiła Lennox. "Byliśmy strasznie zadłużeni, a ja natknęłam się na prawdziwe potwory w branży muzycznej. Mieszkałam w tylu kawalerkach i byłam rozpaczliwie nieszczęśliwa. Przeżyliśmy, w pewnym sensie, ale było ciężko" - wspominała po latach.

"Sweet Dreams" zostało zapoczątkowane przez pojedynek muzyków na klawiszach. Tak powstał ich największy hit

Przełomowym momentem dla ich kariery okazał się moment, w którym powstało "Sweet Dreams". Dave Stewart któregoś dnia zaczął eksperymentować z nowym dźwiękiem, który - jak tylko Annie Lennox go usłyszała - zainspirował ją. Zaczęła grać riff na klawiszach w zupełnie innym rytmie, aż wreszcie doszło do swoistego pojedynku pomiędzy melodiami i muzykami. W ten sposób powstała charakterystyczna melodia piosenki, która wywróciła karierę Eurythmics do góry nogami.

Tekst piosenki "Sweet Dreams" był bardzo mroczny. Stewart dodał do niego słowa podnoszące na duchu

Po stworzeniu podkładu muzycznego Annie napisała tekst do kawałka w ciągu zaledwie godziny. "Piosenka była wyrazem tego, jak się czułam: beznadziejnie i nihilistycznie" - wyznała później. Dave uznał, że utwór nabrał zbyt mrocznego kierunku, więc prędko dołożył swój fragment tekstu. "Podnieś głowę, idź dalej. Trzymaj głowę wysoko, idź dalej" - słyszymy obecnie w kompozycji. Muzyk stworzył pewnego rodzaju powtarzającą się mantrę, która miała być przebłyskiem nadziei.

Tekst utworu jest cynicznym opisem tego, co spotkało Lennox w jej prywatnym życiu. Artystka zainspirowała się swoimi dotychczasowymi związkami, które często były toksyczne. "Niektórzy z nich chcą cię wykorzystać. Niektórzy chcą być wykorzystani przez ciebie" - słyszymy w piosence. Mimo to utwór ma pozytywny wydźwięk - podmiot liryczny tekstu postanawia iść naprzód.

Muzycznie piosenka jest pełna napięcia i niepewności. Pojedynkujące się syntezatory tworzą specyficzny klimat niepokoju. Charakterystycznym elementem kompozycji są także inspirowane gospelem wokalne ozdobniki, których używa Lennox. Nie brakuje tu również ostrych rytmów i elementów definiujących synth-pop tamtych lat.

Utwór odniósł globalny sukces. Mocno wpłynęło to na Annie Lennox

"Sweet Dreams (Are Made of This)" został oddany do rąk słuchaczy w 1983 r. i prędko trafił na pierwsze miejsce listy Billboard Hot 100. Lennox i Stewart dowiedzieli się, że ich utwór jest na szczycie, podczas koncertu w San Francisco. Zaczęli skakać ze szczęścia, jednak nie do końca rozumieli, co to dla nich oznacza.

Sukces, który Eurythmics odnieśli po wydaniu albumu o tym samym tytule, miał ogromny wpływ na Lennox. "Wszystko wydawało mi się bezbronne i dziwne. Czułam się tak, jakby za ścianami mojego pokoju był świat na zewnątrz, który mnie nie znał, a ja nie miałam gdzie się ukryć" - mówiła artystka.

Kadr z teledysku do piosenki "Sweet Dreams" Eurythmics Steve Rapport/Getty Images Getty Images

Piosenka po dziś dzień uznawana jest za jeden z najbardziej kultowych utworów tamtej dekady. Przyczyniła się do globalnego sukcesu Eurythmics, jednocześnie na zawsze zapisując się w historii popkultury. Wiele zespołów dołącza jej cover do swojego koncertowego repertuaru nawet w dzisiejszych czasach. Kompozycja jest także podstawą do wielu miksów DJ-skich.

