Sprzedał ponad 125 mln płyt. Lionel Richie powraca do Polski

W ramach trasy "Say Hello To The Hits" do Polski powróci Lionel Richie, wokalista pamiętany z przebojów "Hello", "All Night Long", "Say You Say Me", "We Are The World" i "Easy". Gdzie wystąpi 75-letni wokalista?