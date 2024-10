W 2003 roku doszło do reaktywacji zespołu, jednak w nowej formie. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk oraz Jan Pluta powołali do życia grupę Kombii. Nowa formacja nawiązywała do "złotej ery" zespołu, kiedy razem z Łosowskim nagrali najważniejsze albumy i przeboje.

Kombii szybko odzyskało popularność, jednak warto podkreślić, że Sławomir Łosowski nie wziął udziału tej w reaktywacji. Prawa do nazwy Kombi pozostały w jego rękach, co spowodowało, że nowa formacja musiała operować pod lekko zmienioną nazwą.

Sławomir Łosowski po latach przerwy wrócił do muzyki za namową fanów. Początkowo koncertował pod szyldem Łosowski, a w 2013 roku projekt przemianowano na Kombi Łosowski. W tym samym roku złożył wniosek o rejestrację nazwy Kombi w Urzędzie Patentowym RP, licząc na zabezpieczenie praw do oryginalnej nazwy zespołu.

Współistnienie dwóch formacji - Kombi i Kombii - na polskiej scenie muzycznej często prowadziło do zamieszania. Dochodziło do sytuacji, kiedy oba zespoły wykonywały te same utwory, na przykład podczas koncertów sylwestrowych organizowanych przez różne stacje telewizyjne, co wywoływało konsternację wśród widzów.