Śmierć Liama Payne'a. Tajemnicze kobiety w pokoju hotelowym

Ostatnimi osobami, które prawdopodobnie widziały byłego gwiazdora One Direction żywego, są dwie tajemnicze kobiety. Policja liczy na to, że będą w stanie pomóc ustalić, co wydarzyło się w ostatnich godzinach życia Payne'a.

Po rozpadzie One Direction (jeden z najpopularniejszych boybsandów XXI wieku) wokaliści kontynuowali kariery solowe. Po wydaniu licznych singli, w 2019 r. Liam Payne zaprezentował swoją debiutancką płytę "LP1". Do jego największych przebojów można zaliczyć współpracę z niemieckim DJ-em, Zeddem, zatytułowaną "Get Low", a także przebój "Strip That Down", do którego swój fragment dograł Quavo.