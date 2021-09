Sławomir Peszko w nowym kawałku Libera z InoRos. Zobacz teledysk "La zabawa" [SPRAWDŹ TEKST]

Projekt Liber & InoRos od początku swojego istnienia niesie mnóstwo pozytywnej energii, co udowodnili już singlami "Czyste szaleństwo" czy "Piątunio". Fani poprzednich produkcji projektu nie będą zawiedzeni i tym razem. "La zabawa" to utwór idealny na weekendową imprezę.

W teledysku do "La zabawy" wystąpił Sławomir Peszko - były reprezentant Polski w piłce nożnej, który znany jest nie tylko z sukcesów sportowych, ale i z zamiłowania do dobrych imprez.

Clip Liber La Zabawa - x InoRos

Nie po raz pierwszy Liber & InoRos pokazali swoją fascynację piłką nożną. W 2012 r. Liber z okazji organizowanych w Polsce i na Ukrainie piłkarskich mistrzostw Europy przygotował album "Magia futbolu".

Do promocji wybrano wspomnianą piosenkę "Czyste szaleństwo" z udziałem kapeli InoRos, finalistów telewizyjnego programu "Must Be The Music".