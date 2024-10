"Jestem muzykiem, nie muszę zaglądać do magazynów plotkarskich, aby zrozumieć, kim jestem. Nie należę już do tego cyrku" - powiedział Seal w wywiadzie dla brytyjskiego "The Guardian".

Podczas trwającej trasy, wokalista świętuje 30-lecie swoich dwóch pierwszych płyt. Na poniedziałkowym koncercie w Atlas Arenie nie brakowało wzruszeń i wielkich przebojów. Wieczór otworzyły utwory "All I Know Is Now" i "Beginning", które porwały publiczność w muzyczną podróż po najlepszych momentach twórczości Seala. W pewnym momencie jeszcze bardziej skrócił dystans, wychodząc na płytę hali.



Szczególną euforię wywołały takie hity jak "Killer" i "Kiss From A Rose", którymi artysta zdobył międzynarodową sławę. Na bis usłyszeliśmy piosenki "Get It Together" oraz "Love's Divine".



"Fani, którzy czekali na powrót Seala do Polski, zostali nagrodzeni niezapomnianym wieczorem pełnym emocji i muzyki najwyższej próby. Koncert w Atlas Arenie był nie tylko hołdem dla jego 30-letniej kariery, ale także dowodem na to, że Seal wciąż potrafi zachwycać swoją twórczością, poruszać serca i tworzyć magiczne chwile na scenie. Jestem pewien, że ta muzyka pozostanie w sercach na długie dni, bo tak emocjonalnego koncertu, tak szybko się nie zapomina" - komentuje Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która zorganizowała występ Seala w Polsce.

Kim jest Seal?

Brytyjski wokalista obdarzony jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów wszech czasów. Sprzedał ponad 30 milionów albumów na całym świecie, zgromadził ponad miliard streamów i zdobył cztery nagrody Grammy, trzy BRIT Awards, dwie Ivor Novello Awards i jedną MTV VMA.

Z imiennego debiutu z 1991 r. pochodzą przebojowe single "Crazy" (numer 1 w USA, Wielkiej Brytanii i całej Europie), "Future Love Paradise", "The Beginning", "Killer" i "Violet". Wydawnictwo przyniosło wokaliście nagrodę Brit Awards w kategorii brytyjska płyta roku.

Seal pojawił się w filmie "Czas dla siebie" Johna Hamburga u boku Kevina Harta i Marka Wahlberga, a także w "Gwiazdorskim życiu", "The Passion" z Tylerem Perrym czy programach "America's Got Talent" i "The Masked Singer". Współpracował z takimi gwiazdami, jak Jeff Beck, Joni Mitchell, Santana, P!nk, John Legend czy Gallant.

