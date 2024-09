W czasie małżeństwa z Mandaryną, Michał Wiśniewski w pełni korzystał z życia. Był to okres, w którym wraz z zespołem Ich Troje odnosił największe sukcesy i piął się na szczyt popularności. Wówczas pierwszy raz miał okazję zaznać luksusów. "Ja wychowałam się w bloku z betonowej płyty. To nie był biedny dom, ale nie było tam oczywiście takiego przepychu, jakiego miałam okazję dotknąć później. Michał też nie jest z zamożnej rodziny , wychowywał się w domu dziecka, później u cioci" - wyjaśniła Mandaryna.

"Na szczęście rodzice dali mi takie fundamenty, że wiedziałam, że jeśli to wszystko zniknie, to ja nie umrę. W życiu musisz sobie poradzić zawsze. To powtarzam zawsze moim dzieciom - nieważne są złote klamki w domu. Ważne jest, ile masz w sercu, czy jesteś szczęśliwy i czy masz ludzi wokół siebie, którzy cię wspierają i kochają. To jest najważniejsze" - wyznała szczerze Mandaryna w jednym z odcinków nowego sezonu programu "Azja Express".