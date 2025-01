"Good Girl Gone Bad", "Unapologetic" i "Talk That Talk" to tylko kilka z wielu kultowych krążków Rihanny. Artystka promowała swoje albumy podczas trwania wielu tras koncertowych, a ostatnimi czasy, pomijając oczywiście głośny występ na Super Bowl w 2023 roku, karierę muzyczną odstawia na dalszy plan. Zanim Rihanna skupiła się na promowaniu swojej marki "Fenty Beauty", była też piosenkarką, o czym postanowiła przypomnieć swoim fanom na Instagramie.