"Złote i platynowe albumy, nagrody Grammy, oraz liczne międzynarodowe hity na szczytach list przebojów, to zaledwie początek potężnych sukcesów tego Artysty! Współpracował z wieloma artystami, m.in. takimi jak Beyoncé, Rihanna, Dua Lipa, Sia, Major Lazer! Lista tytułów które grają w sercach milionów jest trudna do opisania! 'Temperature', 'Get Busy', 'No Lie', 'Gimme the Light', 'She Doesn’t Mind'... który z nich wkradł się w historię Waszego życia? Przygotujcie się na prawdziwy koncert, ponieważ specjalnie dla Was, Sean Paul wystąpi razem ze swoim zespołem i muzykami!" - czytamy.