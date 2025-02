Policja przerwała koncert Eda Sheerana. Muzyk zabrał głos w sprawie

Nagrania z lokalnej telewizji ukazują policjanta, który odłącza mikrofon śpiewającemu przebój " Shape of You " Edowi. Wokół muzyka zebrał się całkiem pokaźny tłum fanów, jednak jak informowały lokalne służby, muzyk nie miał zgody na uliczne występy.

Piosenkarz nie pozostał obojętny do decyzji policjanta i we wpisie na swoim Instagramie opisał zaistniałą sytuację: "Mieliśmy pozwolenie na granie na ulicy. [...] To nie było tak, że po prostu się tam pojawiliśmy, ale wszystko w porządku. Do zobaczenia wieczorem na koncercie"