Pokorna Miliarderka? Słowa młodej gwiazdki zaskoczyły fanów

Selena Gomez osiągnęła kolejny kamień milowy w swojej karierze - dołączyła do grona miliarderów. Według Bloomberg Billionaires Index, jej majątek wynosi obecnie 1,3 miliarda dolarów. Co ciekawe to nie występy na scenie przyniosły jej taką fortunę.