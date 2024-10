Piosenkarka chciała zaoszczędzić. W rezultacie dokonała przełomu

Charli XCX wciąż promuje swój najnowszy album "Brat", jest obecnie w trasie koncertowej "Sweat Tour" z przyjacielem z branży, Troyem Sivanem. Już 11 października premierę będzie miała reedycja kultowej już płyty, zatytułowana "Brat and it's completely different but also still brat", na której gościnnie wystąpi między innymi Ariana Grande w remixie utworu "Sympathy is a knife". Ostatnio Charli XCX zdradziła też szczegóły powstania okładki albumu, która wzbudziła niemałe kontrowersje.