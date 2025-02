"Chappell Roan! Midwest Princess headlinerką Orange Warsaw Festival 2025! HOT TO GO! Nowa, niezwykle wszechstronna super-gwiazda globalnego alt-popu dołącza do ogłoszonej już sobotniej headlinerki - Charli xcx" - ogłosili właśnie organizatorzy imprezy.

Chappell Roan wystąpi w Polsce! Zagra pierwszego dnia Orange Warsaw Festivalu

Artystka od niedawna podbija globalne listy przebojów i występuje na ogromnych scenach. Niespełna miesiąc temu zachwyciła widzów uroczystej gali rozdania nagród Grammy, gdzie zaśpiewała hit "Pink Pony Club", a już pod koniec maja po raz pierwszy zaprezentuje swoje spektakularne show polskiej publiczności.

Muzyka Chappell Roan to chwytliwe, popowe melodie i szczery przekaz. Jej popularność wręcz eksplodowała po wydaniu albumu "The Rise and Fall of a Midwest Princess" w 2023 r. Amerykańska piosenkarka szybko zgromadziła zaangażowaną rzeszę fanów, a następnie stworzyła własną społeczność, w której króluje muzyka, queerowa ekspresja i brokat.

Kiedy i gdzie odbędzie się Orange Warsaw Festival 2025?

Orange Warsaw Festival 2025 odbędzie się w dniach 30-31 maja, tradycyjnie na Torze Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie. Impreza w stolicy od lat gości jedne z największych gwiazd światowej estrady. Choć do tej pory ogłoszono jedynie headlinerki tegorocznej edycji - Charli xcx i Chappell - fani już są wyraźnie podekscytowani i nie mogą doczekać się wydarzenia.

"OWF w tym roku to jakiś kosmos! Wygraliście tym line-upem, słowo daję", "Wymanifestiwane", "Modły zostały wysłuchane", "OWF nabiera w tym roku charakteru", "No wyszło wam, nie ukrywam", "Jak cudownie się zaczyna", "Nie dość, że Charli, to jeszcze Chappell. Popłaczę się ze szczęścia" - czytamy w komentarzach na Instagramie, pod najnowszym ogłoszeniem OWF.

Ile kosztują bilety na Orange Warsaw Festival 2025?

Obecnie w sprzedaży są bilety z puli "Regular tickets" - dostępne do 15 maja lub do wyczerpania zapasów. Karnety na cały festiwal kosztują 659 złotych, a bilet jednodniowy to koszt 439 złotych.

