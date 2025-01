Od współpracy tego trio minęło już 10 lat. "FourFiveSeconds" to dzieło Rihanny, Kanye'go Westa i Paula McCartneya

Nie da się ukryć, że 2015 rok stał się okresem wyjątkowo kultowym dla pojmowania muzyki popularnej. To właśnie tego roku na szerszą skalę wybił się The Weeknd z "Can't Feel My Face", Drake dropnął viralowe "Hotline Bling", Hozier chciał do kościoła, a Ellie Goulding wstrzeliła się w nakręconych fanów filmu "Pięćdziesiąt twarzy Greya" z utworem "Love Me Like You Do". W styczniu, właśnie we wspomnianym 2015 roku, na świat wyszła również współpraca artystów, których nikt nigdy wcześniej nie posądzał nawet o chęć kolaboracji.