Oprócz kontrowersji wokół włosów Sabrina Carpenter wypowiadała się też na temat swojego najnowszego teledysku "Please Please Please". Występuje w nim nominowany do Oscara Barry Keoghan . Anonimowe źródła portali plotkarskich od jakiegoś już czasu donoszą, że Carpenter i Keoghan romansują ze sobą od 2023 roku.

"Szczerze mówiąc, chciałam znaleźć najlepszego aktora do tego teledysku" - mówiła Carpenter. Wokalistka dodała także, że Keoghan jest fanem utworu "Please Please Please", co miało wpływ na jej decyzję.