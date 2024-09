Temat emerytur wśród gwiazd co jakiś czas wraca do medialnej dyskusji. Tym razem swoją sytuacją podzieliła się Danuta Błażejczyk - piosenkarka, której kariera trwa już ponad 50 lat. Choć jej muzyczne sukcesy na stałe zapisały się w historii polskiej sceny, jej świadczenia emerytalne nie są tak spektakularne. Jak sama przyznaje, już od 2006 roku pobiera emeryturę, ale z uwagi na niską kwotę, musi dorabiać.

Artystka, która od lat jest aktywna zawodowo, nie zamierza rezygnować z pracy, dopóki pozwalają jej na to zdrowie i energia. "Jak długo będę mogła, to będę dorabiać do emerytury, a jak nie, to dam radę żyć za tą skromną" - dodała z optymizmem.