Informację o śmierci cenionego artysty przekazał do mediów jego zespół, Brotherhood of Man. "Będzie go bardzo brakowało jego kolegom z zespołu, Nicky'emu Stevensowi, Lee Sheridenowi, a zwłaszcza Sandrze Stevens, z którą był żonaty" - czytamy w oświadczeniu zespołu. "Mamy tak wiele szczęśliwych wspomnień, ale teraz jesteśmy w całkowitym szoku i nie wyobrażamy sobie świata bez Martina Lee" - piszą muzycy.

Martin Lee przez pewien czas zmagał się z chorobą, a w niedzielę 29 września odszedł z powodu niewydolności serca. W listopadzie obchodziłby swoje 78. urodziny.

Z hitem "Save Your Kisses For Me" wygrał Eurowizję

Martin Lee znany był publiczności przede wszystkim z hitu "Save Your Kisses For Me", który doprowadził go - wraz z zespołem Brotherhood of Man - do zwycięstwa w konkursie Eurowizji. Stało się to w 1976 r. Grupa odniosła wówczas ogromny sukces, a ich piosenka stała się hitem list przebojów na całym świecie, także w Polsce. Singiel sprzedał się w nakładzie ponad sześciu milionów egzemplarzy. Martin Lee otrzymał za tę kompozycję aż trzy prestiżowe nagrody Ivor Novello.

Zespół miał na swoim koncie także wiele innych chwytliwych kawałków. Należały do nich m.in. "Kiss Me, Kiss Your Baby", "Lady", "Angelo", "Figaro" czy "My Sweet Rosalie". Po zwycięstwie na Eurowizji, krytycy muzyczni przewidywali, że staną się oni kolejną ABBĄ. Do doścignięcia sukcesu szwedzkich legend trochę zabrakło, jednak Brotherhood of Man zapewnili sobie stabilną pozycję na rynku muzycznym i po dziś dzień uważani są za ważną grupę dla historii światowej muzyki rozrywkowej.

Zespół Brotherhood of Man Keystone/Getty Images

Nie żyje Martin Lee z zespołu Brotherhood of Man. Do końca swoich dni występował na scenie

Martin Lee niemal do końca swoich dni był aktywny w branży muzycznej. Zespół Brotherhood of Man rozpadł się w 2020 r., jednak od czasu do czasu muzycy pojawiali się wspólnie w różnego rodzaju programach telewizyjnych, przypominając o sobie publiczności.

Prywatnie artysta przez ponad 45 lat był mężem Sandry Stevens, która również była członkinią Brotherhood of Man.

"TTBZ": Zaśpiewała wielki przebój lat 80. Jurorzy nie wiedzieli, co powiedzieć! Polsat