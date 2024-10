Nie żyje Nell Smith. Wokalistka miała zaledwie 17 lat

W wieku zaledwie 17 lat zmarła nagle wokalistka Nell Smith, która miała na koncie płytę z coverami Nicka Cave'a nagraną z grupą The Flaming Lips - "Where The Viaduct Looms". W ostatnim czasie pracowała nad swoim debiutem szykowanym na 2025 r.