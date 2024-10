Lance Bass , wokalista i aktor, znany jako były członek popularnego boysbandu *NSYNC nigdy nie ukrywał swojej niechęci do Seana Combsa . Jak przyznaje, jego nieufność i niechęć do 54-letniego producenta zaostrzyła się jeszcze długo przez tym, gdy P. Diddy 'emu postawiono zarzuty odnośnie poważnych przestępstw.

W rozmowie z Andym Cohenem podczas programu " Watch What Happens Live " Lance Bass zdradził, że w 2002 roku, podczas jednego z ostatnich koncertów grupy *NSYNC, przypadkowo usłyszał rozmowę między Diddym a Justinem Timberlakiem. Według relacji wokalisty, Combs przekonywał idola nastolatek, aby ten opuścił zespół, skupił się na sobie i zaczął myśleć o solowej karierze. Gdy Lance Bass usłyszał te słowa, zaczął zupełnie inaczej postrzegać producenta.

"Na naszym ostatnim koncercie w Orlando usłyszałem, jak mówił do Justina [Timberlake'a]: 'Musisz zostawić tych frajerów. Musisz iść solo'. Od tamtej pory przestałem go lubić" - wyznał Bass. Oburzenie piosenkarza podsycił fakt, że całe wydarzenie odbyło się na backstage'u jego własnego koncertu. "Co to miało być?" - dodał podczas rozmowy w programie.