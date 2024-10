Brytyjski muzyk miał 31 lat, a jego kariera rozpoczęła się od znanego zespołu One Direction. Brytyjsko-irlandzka grupa została założona 23 lipca 2010 roku podczas VII edycji programu "The X Factor". Do 2015 roku grupę tworzyli: Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson, Harry Styles oraz Liam Payne. Pierwszym członkiem, który opuścił 1D, był Zayn Malik. Muzyk poszedł własną artystyczną drogą w 2015 roku, zaś rok później, po stworzeniu pięciu studyjnych albumów, chłopcy ogłosili przerwę i zawiesili swoją działalność, tym samym zaczynając kariery solowe.

Nagła śmierć Liama Payne'a wstrząsnęła całym światem

Liam James Payne urodził się w Wolverhampton. Jego wkład w muzykę One Direction zostanie zapamiętany na zawsze, zaś jego solowe projekty z pewnością na stałe zostaną z wiernymi fanami.

Podobnie jak koledzy z zespołu, Liam również tworzył autorski materiał. W 2017 roku Liam wydał swój pierwszy singiel, zatytułowany "Strip That Down" (zobacz!) . Współpracował z Quavo, Zeddem, J Balvinem oraz Ritą Orą. W ciągu swojej kariery chętnie brał udział w wielu projektach, jednak to właśnie w 2019 roku zdecydował się na wydanie debiutanckiego krążka - "LP1". Odwołane w ubiegłym roku tournée po Ameryce Południowej miało być jego pierwszą solową trasą.

Nagła śmierć gwiazdora wstrząsnęła fanami, którzy wciąż zastanawiają się, jak mogło dojść do tak tragicznego w skutkach wypadku. Wyniki toksykologiczne przeprowadzone po śmierci Payne'a wskazują na obecność różnych substancji, które mogły mieć wpływ na przebieg wydarzeń w dniu jego śmierci.

"Do No Wrong": Pośmiertna piosenka Liama Payne'a

Pośmiertne wydawnictwa cieszą się dzisiaj większą popularnością, niż jeszcze kilkanaście lat temu. Przypomnijmy, że to właśnie w 2024 roku wyszedł pośmiertny album SOPHIE, właściwie Sophie Xeon, czyli brytyjskiej producentki, wokalistki oraz DJ-ki, która zrewolucjonizowała współczesną scenę elektroniczną. Nowy utwór nieżyjącego piosenkarza, choć zapewne w innych okolicznościach niż pierwotnie zaplanowano, wyda znany producent.

Muzyk Sam Pounds ogłosił, że 1 listopada 2024, w piątek, wyjdzie ich wspólny utwór, zatytułowany "Do No Wrong". Producent Pounds ogłosił wydanie w mediach społecznościowych, nazywając je hołdem dla talentu Payne'a, a także dzieląc się osobistą wiadomością do rodziny i fanów zmarłego wokalisty.

"Modlę się, aby ta piosenka była błogosławieństwem dla świata, o jakim Liam zawsze marzył" – napisał Pounds w serwisie X. "Modlę się, aby aniołowie pocieszali was wszystkich każdego dnia podczas słuchania [tego utworu]. Modlę się, aby ta piosenka była błogosławieństwem dla Ruth, Beara i całej rodziny. Modlę się, aby ta piosenka przyćmiła negatywne echa. Aby nadprzyrodzona, pozytywna moc uzdrawiania objęła każdego z was" - dodał producent we wzruszającym wpisie.

W zeszłym tygodniu Sam Pounds udostępnił wideo przedstawiające Payne'a w jego studiu nagraniowym, nakręcone przez siostrę zmarłego piosenkarza, Ruth Gibbons. W klipie para muzyków słucha utworu w studiu i zwraca się do Chrisa Browna, któremu zaproponowała współpracę.

