Na koncercie charytatywnym dla ofiar pożarów w Los Angeles wystąpią wielkie gwiazdy. "Wieczór muzyki i solidarności"

Przypomnijmy, że 7 stycznia 2025 roku Los Angeles zostało dotknięte pięcioma odrębnymi, ale równoczesnymi pożarami lasów, które pochłonęły kilka dzielnic oraz zmusiły do ​​ewakuacji ponad 150 000 mieszkańców. Tysiące domów uległo spaleniu, co przyczyniło się do potwierdzenia 27 zgonów oraz 31 zgłoszonych zaginięć. Smutne liczby nadal rosną, jednak koncert FireAid ma pomóc ofiarom kataklizmu.