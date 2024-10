Majka Jeżowska to jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek. Nie ma w naszym kraju osoby, która nie potrafiłaby zanucić chociaż fragmentu "A ja wolę moją mamę" czy "Wszystkie dzieci nasze są". Artystka może pochwalić się stosunkowo długim stażem w branży - niedawno świętowała swoje 45-lecie pracy scenicznej! Niegdyś znana była przede wszystkim jako twórczyni dla dzieci, jednak już od kilku lat stara się zerwać z tym wizerunkiem. Przekracza granice i próbuje swoich sił w szeroko pojętej muzyce rozrywkowej.

Majka Jeżowska jest niezwykle aktywna zawodowo. Niedawno wkroczyła do studia nagraniowego z głosem młodego pokolenia - raperem Malikiem Montaną. Artyści świetnie się dogadywali, co poskutkowało stworzeniem wspólnego przeboju "Bawimy się w życie" ( sprawdź! ). Już chwilę później ogłosiła, że podjęła się kolejnego nieoczywistego przedsięwzięcia - wzięła udział w programie telewizyjnym "Taniec z gwiazdami". Jej partnerem na parkiecie został Michał Danilczuk. Co tydzień, w niedzielę, widzowie mogą oglądać ich taneczne zmagania na antenie Polsatu.

Majka Jeżowska walczy z poważną kontuzją

64-letnia piosenkarka, biorąc udział w 15. edycji "Tańca z gwiazdami", udowodniła, że wciąż ma w sobie dużo energii i werwy. Mimo to nie jest w stanie uniknąć niektórych sytuacji losowych, które utrudniają jej treningi. W jednym z ostatnich odcinków artystka wyznała, że w dniu występu zraniła się w nogę. Wówczas nie było to dla niej przeszkodą, aby zaprezentować efekty ciężkich ćwiczeń. Teraz jednak kontuzja daje o sobie znać. Majka Jeżowska niespodziewanie zamieściła w mediach społecznościowych wpis, którym zaniepokoiła fanów.

"Ci co mnie znają, wiedzą, że nie lubię się użalać nad sobą, znoszę dzielnie ból, zaciskam zęby i tańczę dalej... I dlatego czasem są zaskoczeni, kiedy tracę siłę i brakuje mi energii" - wyznała wokalistka za pośrednictwem Instagrama. "Tydzień temu podczas prób do odcinka drugiego wydarzył się wypadek, podczas którego mocno się potłukłam, zdarłam skórę z prawego kolana i zraniłam mocno lewą nogę, i to w miejscu, które w tańcu najczęściej się zgina, czyli na łączeniu stopy z łydką" - wyjaśniła Jeżowska.

Stan zdrowia Majki Jeżowskiej pogorszył się. Co dalej z jej występami w "Tańcu z gwiazdami"?

Majka Jeżowska nie zastosowała się do wszystkich zaleceń lekarzy. Po zranieniu nogi starała się wystąpić na parkiecie "Tańca z gwiazdami", a w celach estetycznych zastąpiła duży opatrunek mniejszym. Okazuje się, że takie działanie, w połączeniu z dalszym wysiłkiem dla nóg wokalistki, doprowadziło do przykrych konsekwencji, które mogą zaważyć na dalszym udziale artystki w programie Polsatu.

"Wdarło się zakażenie i sprawa jest poważna, i bolesna" - napisała w mediach społecznościowych piosenkarka. Okazuje się, że lekarz zalecił artystce działania, które unieruchomiłyby jej nogę na tydzień. "To oznaczałoby koniec mojej przygody z tańcem. To nie są żarty. Nie wiem co robić... Trzymajcie kciuki, żeby silny antybiotyk, który przyjmuję powstrzymał zakażenie" - czytamy.

Fani wspierają wokalistkę i życzą jej szybkiego powrotu do zdrowia

Majka Jeżowska nie jest gotowa na zakończenie swojej przygody z "Tańcem z gwiazdami". Sama przyznaje, że sprawa jest poważna, jednak liczy na to, że lekarzom uda się jej pomóc bez konieczności przerywania treningów. Jak potoczą się dalsze losy wokalistki w programie? To okaże się już wkrótce. Tymczasem wierni fani wspierają ją i piszą na Instagramie słowa otuchy. "Majka! Kto jak nie Ty! Wierzę, że wszystko będzie dobrze", "Zdrówka!", "Bardzo, bardzo mocno trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia", "Dużo zdrówka. Ono jest najważniejsze, tego się nie kupi... Jakakolwiek decyzję Pani podejmie, jesteśmy i będziemy z Panią. Jest Pani niesamowicie silną kobietą" - czytamy w sieci.

