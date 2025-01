Maja Hyży, polska piosenkarka, która zasłynęła dzięki swojemu występowi w "X-Factor", spędziła ostatnie kilka miesięcy w szpitalu. Problemy z biodrem towarzyszą jej od lat, jednak teraz zmuszona była poddać się rewizji, czyli wymianie endoprotezy. Przeszła operację, a następnie czekał ją okres intensywnej rehabilitacji. Relacją ze szpitala nieustannie dzieliła się ze swoimi fanami na Instagramie.

"Mam wiszące biodro, stąd jestem o kulach cały czas i przez kilka miesięcy będę musiała z nimi chodzić. Po kilku miesiącach będę miała wstawioną endoprotezę, która jest szyta na miarę jak u krawca za granicą. Będzie specjalnie dla mnie sprowadzana" - informowała kilka miesięcy temu, gdy pierwszy raz trafiła do szpitala.

Maja Hyży zmuszona była wrócić do szpitala. Niezbędna była interwencja chirurgiczna

Po przejściu niezbędnych zabiegów i okresie rehabilitacji Maja Hyży wróciła do domu, jednak sielanka nie trwała długo. Na skutek zakażenia bakteryjnego, które wymagało natychmiastowej interwencji chirurgicznej, zmuszona była ponownie poddać się hospitalizacji. "Trzeba wyczyścić wszystko, co się dzieje aktualnie z moją nogą. A dzieją się, słuchajcie, rzeczy dziwne, jak to mój Konrad powiedział: moja noga wygląda trochę jak ze 'Stranger Things'" - zdradziła wówczas Maja Hyży w jednym z filmików na Instagramie.

Po długim pobycie w szpitalu wróciła do domu. Maja Hyży chwali się swoim szczęściem w mediach społecznościowych

Dziś Maja Hyży jest już w domu, gdzie odpoczywa i wciąż próbuje wrócić do pełni sił. Niezmiennie jednak pozostaje w kontakcie ze swoimi obserwatorami. W mediach społecznościowych publikuje filmiki, które są szeroko komentowane przez internautów. Pod jednym z najnowszych postów wokalistki wybuchła niemała burza. Okazuje się, że nie wszystkim pasuje nagła zmiana nastroju gwiazdy, która nastąpiła po jej wyjściu ze szpitala.

Maja Hyży opublikowała na Instagramie nagranie, na którym chwali się stylizacją, jednocześnie szeroko uśmiechając się do kamery. "Tydzień temu płacz w rolkach, a dziś już powrót jakby nigdy nic. Czego się nie robi dla oglądalności. Zaraz mi ktoś napisze, że ma prawo, owszem ma, ale to życie w insta ma się nijak do rzeczywistości", "Już wyzdrowiałaś? Dopiero w szpitalu taka obolała byłaś" - komentują zniesmaczeni internauci.

Maja Hyży odpowiedziała na krytyczne komentarze. "Tylko ja wiem, jak jest naprawdę"

Na przykre słowa zareagował nie tylko tłum fanów artystki, lecz także sama Maja Hyży. Wytłumaczyła, jak rzeczywistość wygląda z jej perspektywy. "To nie jest oglądalność, a rzeczywistość. Moje życie jest jak rollercoaster i tylko ja wiem, jak jest naprawdę. Na instagramie jestem 100% sobą i jak jest źle, to mówię o tym, żeby wszyscy wiedzieli, że jak każdy mam złe dni i mam duże problemy, nawet zdrowotne. Ale jak jest dobrze, to krzyczę o tym głośno, bo wolę siebie uśmiechniętą niż płaczącą, nawet jeśli ten uśmiech jest na krótką chwilę" - wyjawiła piosenkarka.

"Problemy trwają od 12 roku życia - ale pamiętam w dalszym ciągu o uśmiechu i o pozytywnym myśleniu (…). Takie jest właśnie moje życie - ale 100% autentyczne i prawdziwe. Więc wypraszam sobie insynuowanie jakiejkolwiek ściemy z mojej strony!" - podsumowała wokalistka.

Duża część internautów wsparła Maję Hyży w trudnych chwilach

Wielu obserwatorów Mai Hyży podziela jej radość z powrotu do domu. Wsparli gwiazdę w komentarzach, jednocześnie krytykując hejterów. "Cieszę się, że się uśmiechasz, Maju", "Super, że już jesteś w lepszej kondycji", "Cudowna stylówka i super znów widzieć cię uśmiechniętą", "Maja, jesteś cudowna" - czytamy w mediach społecznościowych.

