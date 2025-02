Wokalistka i performerka zdradziła na swoim Instagramie, iż niedługo wyda reedycję legendarnego krążka " Bedtime Stories ", który trafił do rąk słuchaczy w 1994 roku. Ponadto zdradziła, że płyta ukaże się także na winylu, co ucieszyło wiernych fanów artystki, którzy cenią sobie gramofonowe kolekcje.

Szósty studyjny album Madonny łączył elementy popu, dubu i R&B, a w tworzenie materiału zaangażowani byli tacy artyści, jak Björk , Babyface , Dallas Austin czy legendarny pianista i kompozytor jazzowy Herbie Hancock . Album sprzedano na całym świecie w nakładzie 9 mln egzemplarzy, co nie powinno zbytnio dziwić, spoglądając na świetnie radzące sobie single - " Secret ", " Take a Bow ", " Bedtime Story " i " Human Nature ".

Co ciekawe, na początku lutego 2025 roku Madonna ogłosiła, że pracuje nad nowym materiałem, a mianowicie kontynuacją płyty "Confessions on a Dance Floor". Choć piosenkarka nie ujawniła jeszcze konkretnej daty premiery reedycji krążka "Bedtime Stories", zapewniła, że nastąpi to "wkrótce". "Królowa wraca", "Nie możemy się doczekać!", "Bez względu na to, co piszą o niej media, Madonna jest legendą, której nie da się porównać z nikim innym. Czekamy na płytę" - komentują fani wokalistki.