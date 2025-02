Łamiące wyznanie Zapendowskiej. Jest coraz gorzej

Elżbieta Zapendowska jeszcze kilka lat temu była regularną bywalczynią programów telewizyjnych, w których pojawiała się w roli ekspertki od śpiewania. Jakiś czas temu zaczęła mieć coraz bardziej poważne problemy ze wzrokiem, przez co wycofała się z większości aktywności zawodowych i rzadko pojawia się w mediach. Niedawno udzieliła wywiadu dla portalu Plejada, z którego możemy dowiedzieć się, co u niej słychać.

Zapendowska w rozmowie z Plejadą zaznaczyła, że mimo problemów ze wzrokiem, stara się nie tracić charakterystycznego dla siebie poczucia humoru. Pogoda ducha i dystans do trudnej sytuacji ułatwia jej codzienne funkcjonowanie.

"Jest dobrze, ale kierunek życia to już sosnowa deseczka, czyli 'piórnik'. Tak to jest w tym wieku, tylko taka droga, chociaż mówię to z uśmiechem" - wyjawiła.