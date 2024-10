Wygląda na to, że Lady Gaga i jej narzeczony Michael Polansky są gotowi na to, aby rozpocząć nowy etap życia. Partner piosenkarki jest przedsiębiorcą i technologicznym inwestorem. Choć Gaga potwierdziła informację o zaręczynach już w lipcu podczas letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, milczała dotychczas na temat szczegółów. Teraz już wiemy, w jakich okolicznościach artystka powiedziała "tak".

"Pojechaliśmy razem na wycieczkę. Wspinaliśmy się po skałach, co robiliśmy już wcześniej, więc znowu bardzo dobrze się bawiliśmy" - zdradziła Gaga w talk show Jimmiego Kimmela. Na pytanie, czy Polansky oświadczył się na samym szczycie, piosenkarka zaprzeczyła. "Wspięliśmy się, podziwialiśmy widoki, zrobiliśmy zdjęcia i zeszliśmy na dół. Zaczęliśmy wracać do mieszkania, po czym zapytał, oczywiście w swoim stylu, czy może mi zadać pytanie" - dodała. Żartobliwie skomentowała pytanie narzeczonego, czy ten może się w ogóle oświadczyć, po czym przyjęła pierścionek.

Lady Gaga zaręczynach: "Lubię, w jaki sposób to zrobił"

Prowadzący program zdziwił się, że Polansky nie poprosił o rękę na samym szczycie góry. "Czy z nim jest wszystko w porządku?" - zapytał, na co dostał odpowiedź, iż sposób oświadczyn był bardzo w jego stylu, a sama Lady Gaga przyznała, że był to uroczy moment. "Nawet nie ukląkł na jedno kolano, co jest dla mnie w porządku, bo jestem nowoczesną kobietą. Michael jest nieprzewidywalny" - odparła gwiazda.