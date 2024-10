Dyskografia Kylie Minogue obfituje w utwory, których ciężko się słucha w pozycji siedzącej. Nie bez przyczyny jej piosenki są tak chętnie grane w klubach, na DJ setach, a nawet pełnowymiarowych rave'ach. Pierwszy singiel Kylie, zatytułowany "The Locomotion", spędził siedem tygodni na pierwszym miejscu australijskich list przebojów oraz został najlepiej sprzedającym się singlem w Australii w latach 80. Otrzymała również prestiżową nagrodę ARIA Award za najlepiej sprzedający się singiel roku, która dzisiaj jest jedną z wielu nagród, stojących dumnie na półce artystki. Co ciekawe, w 2020 roku Minogue ustanowiła rekord Guinnessa, zostając pierwszą twórczynią, której albumy zdobywały pierwsze miejsce w Wielkiej Brytanii przez pięć kolejnych dekad.

Kylie Minogue zna muzykę popularną od podszewki

Australijska wokalistka wypromowała wiele hitów. Na jej koncie najpopularniejszymi są najnowsze "Padam Padam" (zobacz!) , "I Should Be So Lucky", "Hand on Your Heart", "Better the Devil You Know", "Confide in Me", "Spinning Around", "Slow", "2 Hearts" czy "All the Lovers". Pierwszy singiel z jej ósmego krążka, nazwanego "Fever", zmienił trajektorię kariery piosenkarki i otworzył jej nowe drzwi w branży. Z wydanym w 2001 roku "Can’t Get You Out of My Head" wiąże się ciekawa historia.

Kultowy utwór "Can’t Get You Out of My Head" (sprawdź!) nie został napisany przez Kylie Minogue. Piosenkarka przez wiele tygodni nie wiedziała nawet, że takowy utwór istnieje i czeka na przekierowanie do właściwego twórcy. Kawałek został napisany, a zarazem wyprodukowany przez Cathy Dennis i Roba Davisa, którzy w 2000 roku, jako duet, rozpoczęli współpracę przy tworzeniu nagrań dla Universal Music Publishing.

Prace nad ikonicznym już utworem rozpoczęły się od wygenerowania w programie komputerowym pętli perkusyjnej w tempie 125 bpm, wspomaganej jednocześnie grą na gitarze akustycznej. Dennis zaimprowizowała wokale, śpiewając wers "I just can’t get you out of my head". Fragment został później wkomponowany w tekst piosenki. Jak zdradziła Cathy: "Była to pierwsza z kilku piosenek, które napisaliśmy wspólnie z Robem Davisem. Tak naprawdę została napisana i nagrana w trzy i pół godziny", przyznając tym samym, że proces nagrywania był bardzo naturalny, płynny i pozbawiony zbędnych kombinacji. Po stworzeniu fragmentu zwrotki i "bridge'a" łączącego zwrotkę z refrenem duet muzyczny uznał, piosenka nie potrzebuje więcej tekstu. Cathy i Rob zastanawiali się jednak nad hookiem, który miał sprawić, aby piosenka była bardziej chwytliwa. Bez zbędnego zastanawiania Rob zaczął nucić "la la la" i już wiadomym było, że kompozycja zyskała potencjał na zostanie hitem.

Utwór był początkowo luźnym pomysłem i nie powstawał z myślą o żadnym konkretnym artyście. W 2000 roku brytyjski menadżer Simon Fuller poprosił autorów piosenki o zaprezentowanie pomysłu dla ówcześnie zarządzanej przez niego popowej grupy "S Club 7". Cathy i Rob wysłali mu "Can’t Get You Out of My Head", jednak ten, po pełnym odsłuchu, odrzucił tę ofertę. Piosenka trafiała w ręce innych artystów, jednak także zostawała odkładana na półkę. Jak wyjaśniła Cathy, mógł się do tego przyczynić nietypowy schemat utworu, który był swego czasu bardzo ryzykowny pod względem przyjęcia słuchaczy: "Żadna część utworu nie pasuje do typowej struktury zwrotka – refren. To niewłaściwie umieszczone sekcje, które jakoś ze sobą współpracują, a to dlatego, że po nagraniu pierwszej wersji nie próbowaliśmy już forsować żadnej innej struktury. Nasiona zostały później odpowiednio podlane i bardzo szybko wyrosły na coś ogromnego!".

"Can’t Get You Out of My Head" trafiło do Kylie Minogue, a reszta stała się historią

W trakcie luźniej rozmowy z Cathy Dennis i Simon Fuller wpadli na pomysł, aby zaprezentować ten kawałek Kylie Minogue. Davis spotkał się z Jamiem Nelsonem – ówczesnym dyrektorem artystycznym współpracującym z Minogue, który po miesiącu od odsłuchu kasety demo zarezerwował ją dla Kylie. Kylie przyznała, że wystarczyło jej 20 sekund wersji demo, aby nabrać przekonania do nagrania "Can’t Get You Out of My Head". Wersję z jej udziałem zarejestrowano w domowym studiu nagraniowym Davisa w Surrey. Kylie nagrała swoje wokale w 2000 roku, w związku z czym piosenka po ostatnich szlifach była gotowa do wydania na początku 2001 roku, mimo że jej oficjalne opublikowanie jako singiel zaplanowano dopiero na wrzesień. Artystka chciała się jak najszybciej podzielić ze swoimi fanami nowościami, więc zawarła go na regularnej setliście trasy "On a Night Like This Tour", czym tylko podekscytowała swoich wiernych słuchaczy.

"Can’t Get You Out of My Head": futurystyczny teledysk na miarę Grace Jones

Klip do piosenki wyreżyserowała Dawn Shadforth. Jest nowoczesny, futurystyczny, ale znaczeniowo wcale nie utopijny. Czerwona szminka, kombinezon z białego dżerseju z kapturem, długimi rękawami w kształcie skrzydeł nietoperza i wyciętym dekoltem stały się nieodłącznymi elementami wizerunku Kylie. Kombinezon został zaprojektowany przez londyńską projektantkę Fionę "Fee" Doran, działającą pod marką Mrs Jones. Kultowy strój z teledysku był inspirowany ekstrawaganckimi, androgenicznymi kostiumami noszonymi przez Grace Jones w latach 70. i 80. i na stałe zapisał się w historii światowej popkultury.