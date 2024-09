Jak zaznacza Kuba Badach, "Na drodze do wspomnień" ( sprawdź! ) to jego kolejny wspólny utwór z Aleksandrą Kwaśniewską. Jego żona wcześniej napisała teksty na poprzednią płytę "Oldschool" ("Wall of Kindness", "Tonight" i "Jestem kimś"), a także do piosenki "Liczy się tylko to", polskiej wersji z filmu "Co w duszy gra" wytwórni Pixar.

"Po sukcesie tego utworu wiedziałem, że chciałbym powierzyć Oli napisanie tekstów do mojej kolejnej płyty, gdyż po prostu świetnie nam się razem pracuje" - podkreśla Kuba Badach, który jest współautorem muzyki z Mikołajem Trybulcem, muzykiem, producentem i DJ-em znanym jako Tribbs.

"Karierę Mikiego obserwuję z uwagą od dawna, gdy dał się poznać jako bardzo dobry gitarzysta basowy. To bardzo wszechstronny facet, obdarzony wielką wyobraźnią i umiejętnością błyskawicznego przechodzenia z fazy pomysłu do pełnej realizacji. Spotkaliśmy się kiedyś w studio przy okazji nagrania piosenki formacji Mimi Wydrzyńskiej i Mikołaja Trybulca Linia Nocna. Po tej przygodzie pomyślałem, że fajnie byłoby spotkać się z Mikim i zrobić coś od zera. Kilka lat później, gdy już wreszcie udało nam się znaleźć wspólny termin, usiedliśmy do instrumentów w mojej pracowni i stworzyliśmy kompletne demo 'Na drodze do wspomnień' w ciągu jednej sesji" - dodaje nowy trener "The Voice of Poland" .

Rejestracja finalnej wersji utworu miała miejsce w studio Cavatina w Bielsku Białej. Osobą odpowiedzialną za nagranie, miks i mastering jest Mateusz Sołtysik, realizator dźwięku, który pracuje z Kubą Badachem przy koncertach jego zespołu Poluzjanci.

Tym razem wokalista zaprosił utytułowanych muzyków wywodzących się pierwotnie ze świata jazzu. Towarzyszą mu basista Michał Kapczuk (absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach), perkusista dr Wojtek Fedkowicz (wykładowca Katedry Jazzu Akademii Muzycznej w Krakowie), gitarzysta dr Damian Kurasz (wykładowca Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego), z którym Kuba zna się jeszcze z czasów studenckich oraz grający na instrumentach klawiszowych dr hab. Dominik Wania (wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie, laureat Fryderyka za Jazzowy Album Roku 2014).

Za teledysk "Na drodze do wspomnień" odpowiada Jacek Kościuszko, który z Kubą Badachem pracował przy klipach "Jestem kimś", "Wracam do siebie" i "Liczy się tylko to".

