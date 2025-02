"To piosenka o odchodzeniu, pożegnaniu, o śmierci i o tym jak chcielibyśmy być pamiętani. Każdy z nas kiedyś odejdzie i obyśmy odchodzili wśród miłości, bliskich i z dobrym życiem w pamięci. To życie to intensywność emocji, miłość, kochani bliscy, ale też zmysłowość chwil - cudowne zapachy, delektowanie się ulubionymi smakami, czuły dotyk, widzenie i słyszenie harmonii dźwięków i obrazów, nasza sensualność i seksualność. I czas - to co możemy najlepszego ofiarować innym i sobie. A wszystko świadomie, czule, uważnie. Z miłością do ludzi, świata i do siebie. I to chcieliśmy pokazać w klipie - krótkim obrazie o wspomnieniu dobrego życia" - opowiada Renata Przemyk.