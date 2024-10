Choć ich świetnie przyjęty album "Burza" pojawił się w tym roku, to duet nie zwalnia tempa i już zapowiada muzyczną kontynuację, którą promuje nowy singiel "Od jutra zacznę się modlić".

"Kojarzycie ten moment, kiedy kończą się Wam wszystkie narzędzia do radzenia sobie z sytuacją na spokojnie? Kiedy (...) emocje zrywają się z łańcucha? Kiedy w końcu pozwalacie sobie na to, żeby krzyknąć 'nie'? To jest stan, który towarzyszył mi ostatnio bardzo często. Również w trakcie pisania tej piosenki" - mówi Pola Chobot.