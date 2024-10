Utwór Natalii Grosiak zatytułowany " Koreańskie seriale " ( sprawdź! ), w emocjonalny sposób wyraża, jak artystka radzi sobie z trudnymi momentami. Szukanie spokoju i ucieczka w wymyślony świat koreańskich seriali to bardzo personalna forma walki problemami. Piosenkarka w utworze zwraca bardzo dużą uwagę na to, jak istotna jest miłość, akceptacja i dbanie o samego siebie, szczególnie w ciężkich chwilach.

Artystka opowiada o nowym kawałku: "Kiedy jest się daleko od siebie, kiedy nie potrafimy zadbać o swoje potrzeby, a wszystko nas rozregulowuje i wzbudza lęk, to można pójść w alkohol, narkotyki, hazard czy seks. Ja wkopałam się w koreańskie seriale. Dzięki nim uciekłam w świat, gdzie wszyscy są piękni, jedzą dobre jedzenie i kochają wiernie. To bardzo ważna dla mnie piosenka. Oddaję ją w wasze ręce i uszy".

Wokalistka poświęca dużo uwagi bardzo istotnym potrzebom takim jak spokój czy akceptacja samego siebie i pokazuje, że ciężka sytuacja życiowa skłania do zastanowienia się nad tym, czego tak naprawdę nam brakuje i jak to odnaleźć.

Teledysk wyreżyserowany został przez Valerię Cocco, która opowiedziała o tym co ją zainspirowało: "Kiedy pierwszy raz usłyszałam 'Koreańskie seriale', pomyślałam: 'Wow, to jest mocne'. Było tak intymne, delikatne, a jednocześnie tak silne w swoim przekazie i świadomości. Te warstwy otworzyły moją wyobraźnię, i po kilku przyjemnych rozmowach z nią, zrozumiałam, że historia musi rozgrywać się w surrealistycznej przestrzeni. Piosenka osiąga tak głęboki poziom intymności, że pomyślałam, iż obrazy, które widzimy, powinny to samo odzwierciedlać. Powinny być pełne wrażeń, ale delikatne, przyciągać, nie narzucając się, być odkrywane powoli, zadawać pytania i być pięknie skomponowane".