Jade Thirlwall, choć już od ponad dwóch lat prężnie rozwija swoją karierę solową, znana jest przede wszystkim z występów z zespołem Little Mix. Grilsband w składzie: Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock, Jesy Nelson i wspomniana Thirlwall, był pierwszą grupą, której udało się wygrać brytyjskiego "X-Factora". Artystki po programie osiągnęły niemały sukces, wydając aż sześć albumów studyjnych. Okazuje się jednak, że ich droga na szczyt nie należała do najłatwiejszych.

Jade Thirlwall zasłynęła dzięki "X-Factor". Zdradziła całą prawdę na temat show

Jade Thirlwall udzieliła ostatnio wywiadu dla "The Independent". Wróciła w nim wspomnieniami do trudnych początków swojej kariery. Okazuje się, że program "X-Factor", dzięki któremu wraz z koleżankami z zespołu mogła kroczyć na światowy rynek muzyczny, nie był miłym doświadczeniem. Jade stwierdziła otwarcie, że show pozostawił trwały ślad nie tylko na jej psychice, lecz prawdopodobnie na stanie zdrowia mentalnego większości uczestników. Podkreśliła, że w dzisiejszych czasach format ten nie ma prawa istnieć.

"Nie znam nikogo, kto wyszedłby z tego programu i nie miałby jakiegoś problemu ze zdrowiem psychicznym. Jak przejść z bycia w takim show do zwykłej pracy na etacie? Jak to jest, gdy podpisujesz kontrakt z wytwórnią, myślisz, że udało ci się, a potem, gdy twój singiel nie trafia do Top 10, zostajesz porzucony? To jest okrutne, ta maszyna, której jesteśmy częścią" - opowiedziała gwiazda.

Jade Thirlwall niedługo po wygraniu "X-Factor" Paul Archuleta/FilmMagic Getty Images

Była uczestniczka "X-Factor" twierdzi, że obecnie ten program nie mógłby istnieć. Dlaczego?

"Myślę, że ten program musiał się skończyć. Nie sądzę, że taki format może istnieć w dzisiejszych czasach. Nie postawilibyśmy teraz osoby z problemami psychicznymi na ekranie, śmiejąc się z jej występu. To wszystko jest bardzo jak z czasów Cesarstwa Rzymskiego. Ale czy to nie było najlepsze szkolenie, jakie mogłam otrzymać, wchodząc do branży muzycznej?" - dodała brytyjska artystka.

Jade Thirlwall nie wspomina udziału w talent-show za dobrze. Jednocześnie jest wdzięczna za daną jej szansę

Jade Thirlwall zaznaczyła jednocześnie, że pomimo uszczerbku na zdrowiu psychicznym, wyciągnęła z "X-Factor" ważną lekcję. Dodała także, że gdyby nie program, to jej kariera mogłaby w ogóle się nie rozpocząć. "Byłam z bardzo normalnej, robotniczej rodziny na północy Anglii, próbowałam wysyłać demo do wytwórni, grałam w różnych miejscach, robiłam wszystko, co mogłam, by się wybić. Potrzebowałam takiego programu, by dał mi szansę" - podkreśliła wokalistka.

Była uczestniczka "X-Factor" wyznała, co działo się za kulisami

Thirlwall w ostatnim wywiadzie nie pominęła także kwestii związanej z warunkami zamieszkania, jakie panowały w "X-Factor". Okazuje się, że uczestniczki mieszkały w czymś, co przypominało akademik. Często były to młode osoby, które dopiero uczyły się dorosłego życia, a moment wkroczenia w świat show-biznesu nie był dla nich litościwy. "Nawet mając 18 lat, wiedziałam, że niektórzy tam nie byli zdrowi psychicznie, trzymali wszystkich na nogach w nocy. Nie wiem, czy w ogóle była jakaś ochrona na zewnątrz domu. To przerażające, ale byłam wtedy za młoda, by to dostrzec" - wspomniała z żalem artystka.

Małgorzata Ostrowska o zaskakującym, niespełnionym marzeniu! TVP TVP