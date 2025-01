Justyna Steczkowska do dzisiaj stara się pamiętać o wartościach, które przekazali jej rodzice. W związku z tym co roku przyjmuje księdza po kolędzie. Tym razem również spotkała się z duchownym ze swojej parafii, o czym opowiedziała w ostatniej rozmowie z "Faktem". "Zawsze go przyjmuję, jak przychodzi albo zostawiam coś dla niego. W tym roku udało się być. Ja bardzo lubię naszego księdza z parafii" - opowiedziała artystka.

"Bardzo dobrze wspominam też starszego księdza Waldzia. Jest naprawdę uroczy. Teraz już rzadziej prowadzi msze, bo jest na emeryturze. (...) Te jego kazania były takie bardzo ludzkie, takie po prostu podnoszące na duchu. (...) No cudowny człowiek, naprawdę. I potem zastąpił go nasz nowy ksiądz, też bardzo miły człowiek" - dodała Justyna Steczkowska.

Okazuje się, że Justyna Steczkowska przywiązuje ogromną wagę do spotkania z duchownym, które następuje przy okazji kolędy. Zawsze stara się ugościć księdza jak najlepiej. "Zawsze jest ciasto, herbata, wszystko, co trzeba" - opowiada artystka.

Gwiazda w ostatnim wywiadzie wyjaśniła także, czym jest dla niej wiara. Steczkowska nie stara się na siłę nikogo nawracać i podkreśla, że każdy sam powinien posłuchać sumienia i dowiedzieć się, co jest dla niego dobrą drogą. "Każdy ma swoją drogę do Boga i nie można go zmuszać, żeby szedł taką, jaką my mu każemy, jaką uważamy, że jest słuszna. Bo nie ma czegoś takiego jak słuszność. Niech każdy odczuwa to sercem. Wystarczy, że będzie dobry dla innych ludzi, nie będzie hejtował, nie będzie zbyt dużo gniewu nosił w sobie (...), po prostu będzie dobry dla drugich ludzi. To już jest wystarczający akt wiary" - podsumowała Justyna Steczkowska.