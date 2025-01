Jeszcze w zeszłym roku producent muzyczny Mk.gee, w wywiadzie dla "New York Times", zdradził, że spędził trochę czasu w studiu nagraniowym z Justinem Bieberem. "On szuka. Cokolwiek, co się wydobędzie z jego ust to muzyka popowa. Można z tym zrobić naprawdę szalone rzeczy, bo to coś sobą reprezentuje" - opowiadał muzyk.