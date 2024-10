W końcu przyszedł czas na solowy materiał Brytyjki. Pod koniec 2011 roku artystka opublikowała debiutancki singel " Strangest Feeling ", którym zapowiedziała swój pierwszy album studyjny " Devotion ", wydany niecały rok później. Choć to dopiero trzeci singel z krążka, " Wildest Moments ", przyniósł jej kluczowy w karierze rozgłos, Jessie nie szufladkowała swojej twórczości na tą bardziej i mniej popularną. W 2014 roku wydała krążek " Tough Love " - drugim singlem promującym płytę został utwór " Say You Love Me " (zobacz!) , a delikatny teledysk do piosenki nazbierał już prawie 160 milionów odsłon w serwisie YouTube.

Artystka chętnie wdaje się w muzyczne kolaboracje - współpracowała z Edem Sheeranem, nagrała partie wokalne do utworu "The Crying Game", który napisała dla Nicki Minaj na krążek "The Pinkprint", zaś piosenka "Meet Me in the Middle" znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu "Pięćdziesiąt twarzy Greya". W 2020 roku wydała świetnie przyjęty album "What's Your Pleasure?", z którym koncertowała również w Polsce, ciesząc swoich fanów i dając im niezapomniany show. Krążek z 2023 roku, "That! Feels Good!", utrzymany w stylistyce disco, opisywany jest jako perfekcyjna inspiracja twórczością Donny Summer. W Polsce Jessie Ware wystąpiła ponad dwadzieścia razy i chcemy wierzyć, że kolejne projekty muzyczne wokalistki również wybrzmią na polskich scenach.