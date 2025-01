Nena powróci do Polski w ramach trasy "WIR GEHÖREN ZUSAMMEN" (pol. Jesteśmy razem). 64-letnia wokalistka ma w dorobku 25 milionów sprzedanych płyt. Ostatnim studyjnym albumem jest "Licht" z 2020 r.

Kim jest Nena?

Niemiecka wokalistka na świat przyszła jako Gabriele Susanne Kerner 24 marca 1960 roku. Od najmłodszych lat była niezależna. Gdy miała 17 lat, jej rodzice się rozwiedli, a ona rzuciła szkołę i opuściła dom rodzinny. Po namowach rodziców wyuczyła się zawodu złotnika, jednak miała zupełnie inne plany na przyszłość.

Nena karierę zaczynała z grupą The Stripes. Zostali zauważeni podczas lokalnego festiwalu rockowego przez przedstawiciela firmy CBS, z którą podpisali kontrakt. Ostatecznie nagrali tylko imienną płytę (1980) i kilka singli.

Wkrótce Nena i jej ówczesny chłopak, perkusista The Stripes Rolf Brendel dostali propozycje od muzyków z zespołu Niny Hagen. Przeprowadzili się do Berlina Zachodniego i tam założyli grupę nazwaną po prostu Nena. Debiutancki album przyniósł największy przebój w karierze formacji - antywojenny utwór "99 Luftballons" (1983).

Antywojenny hit podbił listy przebojów

Inspiracją do napisania tej piosenki było zdarzenie z koncertu zespołu The Rolling Stones w zachodnim Berlinie w 1982 r. To wówczas Mick Jagger wypuścił w powietrze balony, które poleciały w kierunku Berlina Wschodniego, oddzielonego od zachodniej strony murem. W powietrzu zmieniały swój kształt, przypominając UFO. Gitarzysta Carlo Kargens napisał o tym tekst, w którym niewinne balony wywołują nuklearną wojnę. Wojskowi podrywają samoloty, piloci otrzymują rozkaz pokazania pełnej mocy uzbrojenia, co skutkuje wybuchem śmiercionośnego konfliktu po obu stronach barykady.

Melodię wymyślił grający na instrumentach klawiszowych Uwe Fahrenkrog-Petersen, który bawił się nowo zakupionym syntezatorem.

"Proszę, nie róbcie tego, nie ma refrenu, to nie jest wystarczająco komercyjne" - próbowali zmienić zdanie muzyków przedstawiciele wytwórni. Jednak Nena z kolegami postawili na swoim, w efekcie czego powstał ponadczasowy przebój. W marcu 1983 r. piosenka była już na szczycie listy w Niemczech, a po chwili na jej punkcie szalał cały świat. W grudniu utwór dotarł do 2. miejsca w USA, co było wówczas największym sukcesem nagrania w języku niemieckim.

Grupa Nena w 1984 r. - od lewej: Jurgen Dehmel, Uwe Fahrenkrog-Petersen, Carlo Karges, Nena Kerner i Rolf Brendel Pete Cronin/Redferns Getty Images

Skąd wziął się pseudonim Neny?

Po rozpadzie zespołu Nena w 1987 roku, wokalistka zaczęła występować i nagrywać pod tą nazwą jako solistka. Sam pseudonim pochodził jeszcze z czasów dzieciństwa. Gdy była na wakacjach w Hiszpanii, inne dzieci, które nie znały jej imienia, wołały na nią "niña", co po hiszpańsku oznacza dziewczynkę. W jej ustach brzmiało to właśnie jak "nena".

W 1986 roku poznała aktora Benedicta Freitaga, z którym szybko związała się i zaszła w ciążę.

3 lutego 1988 roku był dla Neny tragicznym dniem. Lekarze podali jej lek na przyśpieszenie porodu. Niestety wywołał on zatrzymanie akcji serca i śpiączkę, a synek urodził się z porażeniem mózgowym i wadą serca. Chłopczyk zmarł, gdy miał 11 miesięcy. Dwa lata później urodziła bliźniaki Sakiasa Manuela i Larissę Marię.

Nena na scenie - Berlin, 11 stycznia 2025 r. Jakubaszek Getty Images

Ze związku z producentem i perkusistą Philippem Palmem ma jeszcze dwóch synów - Samuela Vincenta (ur. 1995) i Simeona (ur. 1997).

Od 2010 r. Sakias i Larissa wspierają Nenę w chórkach (w studiu i na scenie). W 2015 r. do koncertowego składu dołączył najmłodszy syn Simeon, który gra na klawiszach.

Przez wiele osób piosenkarka uważana jest za artystkę jednego przeboju. Jednak w swojej ojczyźnie wciąż jest znana, co potwierdziło zaproszenie wokalistki do roli trenerki w niemieckiej edycji programu "The Voice". Występowała tam w latach 2011 - 2014. Na fotelu trenera zasiadła także w 5. i 6. sezonie niemieckiego "The Voice Kids".

