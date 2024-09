Ikona popu ponownie odwiedzi Polskę. Sprawdź, gdzie zagra w 2025 roku

Podczas koncertów w Polsce fani będą mogli usłyszeć takie hity jak: "Maggie May", "Da Ya Think I’m Sexy", "You Wear It Well", "The First Cut is the Deepest", "Tonight’s the Night" oraz "Every Picture Tells A Story". To tylko część bogatego repertuaru, który z pewnością wzbudzi ogromne emocje. Na scenie nie zabraknie także utworów z jego późniejszego dorobku, takich jak "Forever Young" i "Rhythm of My Heart".