Jade Thirlwall, znana z działalności w girlsbandzie Little Mix, szykuje się teraz na wydanie debiutanckiego albumu solowego. Single "Angel of my Dreams", "Fantasy", "Midnight Cowboy" i "IT Girl" spotkały się z wielką aprobatą fanów i podsycają ich apetyt na cały krążek piosenkarki. Warto przypomnieć, że girlsband w składzie: Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock, Jesy Nelson i Thirlwall, był pierwszą grupą, której udało się wygrać brytyjskiego "X-Factora".

Harry Styles i Jade Thirlwall mieli się ku sobie. Gwiazdor postawił jednak na jedną kartę

Jade Thirlwall w podkaście dziennikarza Louisa Therouxa wyznała, że Harry Styles zignorował ją, gdy rozpoczął trasę koncertową z One Direction. Smutna sytuacja miała miejsce jeszcze zanim Jade dołączyła do Little Mix.

"Nie mogłam przypuszczać, że Harry będzie taką gwiazdą, że będzie tym Harrym Stylesem, którego dzisiaj wszyscy znają, prawda? Chyba poszliśmy znowu na jedną randkę, kiedy mieliśmy po 16 lat albo coś w tym stylu. Harry właśnie dostał się do zespołu i było naprawdę zabawnie, bo wciąż utrzymywaliśmy kontakt" - wyznała Thirlwall i zdradziła, że Styles przestał się do niej odzywać w chwili, gdy grupa One Direction zaczęła występować na żywo.

"Myślałam, że to już koniec, Harry osiągnął sukces i odszedł, przestał mi odpisywać. (...) Po tym, gdy rok później udało mi się osiągnąć sukces z Little Mix, spotkaliśmy się gdzieś przypadkowo. Wtedy przeprosił mnie za to, że mnie zignorował. (...) Tak, zghostował mnie, ale byłam wtedy taka młoda, więc to nie miało większego znaczenia. Ale Harry był zawsze bardzo, bardzo miły!" - opowiedziała Jade.