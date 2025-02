Gra w Kwiecie Jabłoni, jest muzykolożką. Nagle wyznała ws. disco polo. "Fantastyczne"

Kwiat Jabłoni to polski zespół muzyczny, którego głównym filarem jest rodzeństwo - Katarzyna i Jacek. Wykonują muzykę, którą zakwalifikować można do alternatywnego popu i podbija serca słuchaczy od 2018 roku. Uzdolnione rodzeństwo pasję do grania odziedziczyło po ojcu, którego przeboje w latach 90. nuciła cała Polska - Kubie Sienkiewiczowi z Elektrycznych Gitar.