Alphaville powstało w 1982 roku , w mieście Münster w Niemczech. Początkowo Marian Gold, Bernhard Lloyd i Frank Mertens tworzyli pod nazwą Forever Young . Artyści zafascynowani byli muzyką elektroniczną i artystami takimi jak David Bowie czy Kraftwerk , co sprawiło, że sporo eksperymentowali z tego typu brzmieniem. Swój pierwszy koncert dali 31 grudnia 1982 roku , a krótko później postanowili zmienić nazwę grupy na Alphaville zaczerpniętą z filmu Jean-Luca Godarda . Nazwa " Forever Young " nie trafiła jednak do kosza. Zespół nazwał tak swój wydany w 1994 roku debiutancki album oraz singel, dzięki któremu grupa zabłysnęła na międzynarodowej scenie .

Kawałek szybko stał się znakiem rozpoznawczym Alphaville. Nostalgiczna produkcja oraz chwytający za serce tekst traktujący o chęci bycia wiecznie młodym i przerażającej wizji przemijania trafił do zdecydowanej większości ludzi, choć niektórzy uważali go za kiczowaty. Hit podbił listy przebojów na prawie całym świecie . Podkreślmy "prawie", ponieważ utwór nigdy nie zawitał na pierwszym miejscu list w Niemczech .