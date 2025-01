Edyta Górniak zagra dla arabskiego szejka. Wiemy, ile na tym zarobi

Według zapowiedzi Roberta Klatta w komentarzu dla serwisu ShowNews, organizatorzy liczą na to, że zarówno polskie, jak i angielskie wykonania artystów przypadną publiczności do gustu. Wydarzenie prowadzone będzie przez Tomasza Kammela: "Niewiele osób wie, że w Dubaju mieszka aż 10 tys. Polaków. Mamy nadzieję, że przyjdą na ten koncert, wstęp jest darmowy. Będziemy śpiewać piosenki zarówno po polsku, jak i po angielsku. Mam nadzieję, że lekkie kawałki przypadną do gustu dubajskiej publiczności. Wieczór poprowadzi Tomek Kammel".