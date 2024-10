42-letnia piosenkarka wybrała nietypowy sposób na wyrażenie swojego podejścia do miłości. W poście z 20 października Spears zaprezentowała się w kremowej sukni ślubnej z welonem, a w tle słychać było utwór Stinga "Fields of Gold". Spears przyznała, że mimo że niektórym może się to wydawać śmieszne, dla niej pokochanie samej siebie to jedno z najważniejszych osiągnięć w życiu.