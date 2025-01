Podczas inauguracji patriotyczny utwór "America the Beautiful" zaśpiewa wokalistka country Carrie Underwood , której towarzyszyć będzie Chór Sił Zbrojnych oraz Glee Club Akademii Marynarki Wojennej USA . Na scenie pojawi się także wokalista country Lee Greenwood oraz wspomniana grupa Village People .

Donald Trump od dawna zamykał swoje wiece przebojem "YMCA" tego zespołu. Dla wielu może być to spore zaskoczenie, bo utwór z 1978 r. zyskał status gejowskiego hymnu (choć w intencji autorów miał on promować Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodych Mężczyzn - w skrócie YMCA). W niedzielę w Waszyngtonie u boku Trumpa pojawili się wokaliści Village People, by wykonać swój wielki hit.