Piosenka "Don't Worry, Be Happy" nagrana przez Bobby'ego McFerrina została opublikowana w 1988 r. Był to pierwszy singiel z albumu "Simple Pleasures", będącego czwartym krążkiem w dyskografii artysty. Utwór został napisany na potrzeby komediodramatu "Cocktail", jednak ostatecznie zyskał ogromną sławę jako osobny byt i niewielu wie, że należał do ścieżki dźwiękowej produkcji.

"Don't Worry, Be Happy" - co to znaczy? Artystę zainspirował plakat

Kompozycja została zainspirowana zwrotem "nie martw się, bądź szczęśliwy", który często używany był przez indyjskiego guru duchowego Mahera Babę. Bobby McFerrin któregoś dnia zobaczył plakat z takim napisem w domu duetu jazzowego Tuck & Patti, z którym się przyjaźnił. Bardzo spodobało mu się przesłanie czterech prostych słów, więc postanowił wykorzystać je w nowej piosence.

Kto zaśpiewał "Don't Worry, Be Happy"? To zasługa wyłącznie jednego wokalisty

Gdy Bobby McFerrin przybył do studia w celu nagrania "Don't Worry, Be Happy" nikt nie wiedział, jak będzie brzmiała ostateczna wersja wielkiego hitu lat 80. Artysta zaśpiewał utwór raz, po czym założył słuchawki, odsłuchał go i zaśpiewał ponownie, zupełnie innym głosem. Ten wokal również został nagrany i dołożony do piosenki. Sytuacja powtórzyła się jeszcze pięć razy. Inżynier dźwięku ze studia połączył wszystkie siedem nagrań w jedno - tak oto powstał utwór z wieloma warstwami wokalu i wyjątkowym brzmieniem.

Kiedy "Don't Worry, Be Happy" stało się hitem na skalę światową, a Bobby McFerrin zyskał ogromną popularność, wielu myślało, że przebój został nagrany przez całą grupę muzyków. W tle utworu słychać bowiem dźwięki przypominające instrumenty, jednak w rzeczywistości są to jedynie partie wokalne McFerrina.

"Don't Worry, Be Happy" to niekwestionowany hit lat 80. Odniósł wiele sukcesów i otrzymał prestiżowe nagrody

Kompozycja była pierwszą piosenką a capella, która dotarła na szczyt listy przebojów Billboard. Jej największym osiągnięciem było natomiast wyparcie z pierwszego miejsca hitu rockowych legend Guns N' Roses - "Sweet Child O' Mine". Utwór został doceniony nie tylko w USA, lecz także w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i wielu innych miejscach na całym świecie. McFerrin otrzymał nawet prestiżową nagrodę Grammy w 1989 r. i to aż w trzech kategoriach: piosenka roku, płyta roku i najlepszy męski wokal popowy.

W 2024 r. singiel "Don't Worry, Be Happy" został wyróżniony przez Bibliotekę Kongresu i zaklasyfikowany do Narodowego Rejestru Nagrań Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że został określony jako "mający znaczenie kulturowe, historyczne lub estetyczne".

