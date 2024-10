Dawid Kwiatkowski na początku tego roku wypuścił swój ósmy album studyjny - "Pop romantyk" promowany przebojami "Cafe de Paris", "Taki jak ty", "Zanim cię poznam" i "Co zostało mi?". 28-latek wcale nie zamierza zwalniać tempa, bo w lipcu zaprezentował całkiem nowy singel "Beze mnie", a teraz do sieci trafiła opowiadająca o utraconej miłości piosenka "Za rękę" ( sprawdź! ).



"Biorę was wszystkich 'Za rękę' i będę trzymał z całych sił, obiecuję" - tak zapowiadał juror nowej edycji "Must Be The Music" w Polsacie.

Dawid Kwiatkowski o utraconej miłości. Jak zareagowali fani?

"Gdy komponowałem 'Za rękę' myślałem o tych, którzy rzucili rękawicę światu, gdy ten próbował zniszczyć daną relację. Myślałem o tych, do których tytułowa 'ręka' wróciła po jakimś czasie, ale dlatego, że o nią zawalczyli i wiedzą, że to ta jedyna, którą powinno się trzymać do końca. W mojej głowie jest to mały hymn dla wszystkich par, którym nie było najłatwiej, a dziś mogą słuchać tej piosenki razem. Przynajmniej tak sobie o tym marzę" - dodaje wokalista po premierze.

Dawid Kwiatkowski - Za rękę [Official Music Video]

Za nową piosenkę odpowiadają razem z nim odpowiadają współtwórcy muzyki: Patryk Kumór i Dominic Buczkowski-Wojtaszek (Hotel Torino).

Z kolei w teledysku "Za rękę" nie brak nawiązań do piosenek z płyty "Pop romantyk".

W ciągu zaledwie kilku godzin klip zanotował ponad 20 tys. odsłon i kilkaset komentarzy, wśród których dominują głosy zachwyconych fanów.

"Z każdym kolejnym utworem wchodzisz na coraz wyższy level twórczości, chłopaku. Piękny utwór. On ma po prostu duszę. Duszę i prawdę... I to się czuje. I to jest w muzyce najważniejsze. A teledysk... magia.... brawo. Niech Ci się muzycznie wiedzie", "Złapałeś i za rękę, i za serce. Umiesz muzyką wywoływać każdą emocje i to jest piękne. Zakochałam się już po pierwszych dźwiękach. Chcę tańczyć i się wzruszać jednocześnie do tego utworu", "To brzmi jak utwór który będzie podbijał radia przez kolejne miesiące", "Może ta jesień nie będzie taka zła?" - czytamy.

