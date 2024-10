Michał Zabłocki jest postacią wszechstronną: był mistrzem Polski w szermierce na szable, stworzył blisko 50 innowacyjnych reklam telewizyjnych w latach 90., jest autorem 13 zbiorów wierszy lirycznych oraz pionierem poezji multimedialnej w programie "Multipoezja".

Ma na koncie teksty do przebojów Grzegorza Turnaua (m.in. "Cichosza", "Naprawdę nie dzieje się nic", "Bracka") i Czesława Mozila ("Maszynka do świerkania"). Zabłocki z Mozilem znają się od 2004 r., a teraz postanowili wydać płytę w duecie.



"Zobaczyłem go na scenie jako zupełnie jeszcze wtedy nieznanego wykonawcę i podarowałem swoje wiersze, z których powstał jego 'Debiut'. Nie spędzamy ze sobą wiele czasu, bo i ja, i on zawsze jesteśmy w biegu, a poza tym mieszkamy w innych miastach. Ale co kilka miesięcy siadamy i gadamy. I dziwimy się, że ludzie tak różni mogą się tak lubić" - opowiadał Michał Zabłocki.

Michał Zabłocki i Czesław Mozil: "Ławeczka" opowieścią o przyjaźni

To Czesław Mozil namówił swojego kolegę, by wysłał piosenkę "Ławeczka" do preselekcji na festiwal w Opolu. Utwór zakwalifikował się do konkursu Premier, zdobywając tam nagrodę publiczności im. Karola Musioła, czyli słynną Karolinkę.

"Najlepszy lek na deprechę, to być razem. Więc chcemy z wami po prostu pobyć. Ale nie tylko. Nasza muzyka jest dla was. Nasze teksty są dla was. Mamy wam coś do przekazania. Coś bardzo konkretnego i praktycznego. O tym jak żyć i nie zwariować w dzisiejszym świecie. Jak zachować tę odrobinę normalności, która się nazywa równowagą psychiczną, a kto wie, może nawet duchową?" - podkreślają Zabłocki i Mozil.

"Opowiemy wam o tym w piosenkach i w nieskrępowanym, za każdym razem odmiennym, niepowtarzalnym i niczym nie wymuszonym scenicznym dialogu. A jest o czym gadać, oj jest! Nasza współpraca rozpoczęła się równo 20 lat temu, bo w 2004 roku i zaowocowała wydanym cztery lata później albumem Czesław Śpiewa 'Debiut', ze słynną 'Maszynką do świerkania'. Od tego czasu napisaliśmy wspólnie około 100 piosenek" - dodają twórcy.

W studiu wsparli ich odpowiedzialni za produkcję muzyki Artur Malik (perkusja), Adam Drzewiecki (instrumenty klawiszowe), Tomasz Banaś (gitary) i Filip Kuncewicz (miks i mastering).

"Szkoda życia na bylejakość. Michał Zabłocki i Czesław Mozil podnoszą poprzeczkę

Z okazji premiery płyty "Chodźmy na ławeczkę" pojawił się singel "Szkoda życia" . W teledysku pojawiły się fragmenty szermierczych walk Michała Zabłockiego - na tegorocznych mistrzostwach świata weteranów w Dubaju prowadzona przez niego polska drużyna szablistów zdobyła brązowy medal.

Zabłocki Osobiście & Czesław Śpiewa - Szkoda życia

"'Szkoda życia', to piosenka ambitna. Nie dlatego, żeby miała trudną muzykę, czy wyrafinowany tekst. Przeciwnie, pod tymi względami jest raczej prosta. Ale postulat w niej zawarty stawia wysoko poprzeczkę. 'Szkoda życia na bylejakość' może oznaczać dla każdego coś innego, ale w każdej sytuacji jednak coś większego, bo 'zawsze za kolejną górą nowa góra znów jest górą'. Ta wspinaczka nie ma kresu. W dobie piosenek o odpuszczaniu i luźnym życiu, ta wydaje się zupełnie nie na czasie, bo opowiada o swego rodzaju życiowym 'wyczynie', o życiu jako projekcie, który można zawsze podnieść o poziom wyżej. I właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na realizację teledysku w realiach szermierczych. To właśnie sport jest najcelniejszą metaforą mierzenia się z samym sobą i z przeciwnościami losu" - mówią Michał Zabłocki i Czesław Mozil.

Michał Zabłocki i Czesław Mozil razem. Szczegóły płyty "Chodźmy na ławeczkę" (tracklista):

1. "Ławeczka"

2. "Szkoda życia"

3. "Drzemy koty"

4. "Ta nasza miłość"

5. "Tak i nie"

6. "Jesteś hitem"

7. "Kto by pomilczał"

8. "Rozkojarzony"

9. "Jak kura pazurem"

10. "Poezjo"

11. "Dziwny pociąg".

