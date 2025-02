Bob Marley jest jednym z zaledwie dwójki muzyków reggae, obok Jimmy'ego Cliffa , który zyskał swoje miejsce w Rock and Roll Hall of Fame . To, podobnie jak 75 mln sprzedanych egzemplarzy płyt, czyni go jednym z najbardziej wpływowych artystów w historii muzyki. Aż 25 proc. wszystkich streamów piosenek reggae w USA to utwory Boba Marleya.

"Celebrowanie 80. rocznicy urodzin taty hasłem 'Uprising' to wyjątkowy moment dla naszej rodziny i fanów na całym świecie. Dzięki tak potężnym utworom jak 'Forever Loving Jah', 'Coming In From The Cold', 'Could You Be Loved' czy 'Redemption Song' ten album ('Uprising' z 1980 r. - red.) odzwierciedla jego ducha, a także inspiruje kolejne pokolenia. Każdego roku oddajemy jego dziedzictwu hołd w sposób, który łączy naszą rodzinę, przyjaciół i fanów z każdego zakątka globu. 80. rocznica urodzin przypomina nam o jego ponadczasowym przesłaniu miłości, siły i wolności" - powiedziała w komunikacie prasowym Cedella Marley, dyrektor generalna Bob Marley Group of Companies i jedna z córek Boba i jego żony Rity Marley .