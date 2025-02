Związek Britney Spears i Sama Asghariego nie przetrwał. Teraz były mąż gwiazdy opowiada o czasie, w którym piosenkarka zmagała się z sądową opieką ojca. "Była pod opieką kuratora, a dla mnie było to bardzo dziwne doświadczenie. Na początku naszej relacji bardzo mną to wstrząsnęło. Britney mi o tym nie powiedziała. Pewnego razu dostałem telefon. Ktoś wytłumaczył mi, na czym to polega i zaznaczył, abym był posłuszny i stosował się do zasad [kurateli]. Nie masz wiele do powiedzenia, zwłaszcza jeśli jesteś tylko czyimś chłopakiem. Może trochę bałem się, że sprawią, że nie będę jej widywał. Więc musiałem być delikatny i zapewnić tyle wsparcia, ile mogłem" - wyznał były mąż Britney.