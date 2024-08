Modern Talking to zespół, który definiuje styl muzycznej dekady lat 80. Był swoistym symbolem tamtych czasów, a jego hity "You’re My Heart, You’re My Soul" czy "Cheri, Cheri Lady" , łączące elementy popowe z elektronicznymi, podbijały największe listy przebojów. Unikalne brzmienie grupy szybko zyskało międzynarodowe uznanie, a Polacy szczególnie ich uwielbiali.

Już ich debiutancki singiel zyskał międzynarodowe uznanie i podbił serca słuchaczy z całego świata. "You’re My Heart, You’re My Soul" było mocnym wejściem w branżę, a kolejne utwory Modern Talking tylko umocniły pozycję duetu na scenie .

W pewnym momencie w zespole pojawiły się pierwsze problemy. Na scenę wkroczyła bowiem żona Thomasa Andersa - Nora Balling. W mediach spekulowano wówczas, że chciała ona mieć znaczący wpływ na działania grupy, co nie do końca akceptował Dieter Bohlen. Doprowadziło to do pierwszego rozpadu Modern Talking w 1987 r. Duetowi zajęło chwilę, aby ponownie się dogadać, jednak wreszcie w 1998 r. zdecydowali się na reaktywację.